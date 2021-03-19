Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Один из инженеров американской компании SpaceX Джеймс Роланд Джонс сознался в инсайдерской торговле в даркнете. Об этом 19 марта сообщает Business insider со ссылкой на министерство юстиции США.

Под ником MillionaireMike Джонсон покупал и продавал персональную информацию в даркнете, в том числе имена, даты рождения, адреса и номера социального страхования сотрудников.

«С 18 апреля 2017 года по 4 мая 2017 года Джонс и его помощник совершили ряд махинаций с ценными бумагами на основе незаконно полученной инсайдерской информации», — говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также обвиняет Джонса в «незаконной торговле в даркнете в целях приобретения биткоинов». Известно, что таким образом Джонс заработал $27 тыс.

Джонсу грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.