Кенозерье, 20 марта 2021, 11:00 — REGNUM Кенозерье — особый мир, где сложились в одно разнообразный человеческий опыт копившийся 1000 лет. Во-первых, здесь проходил самый древний волок из Ладоги в Онегу и Заволочье, по которому на Северную Двину шли ватаги ушкуйников. Изрезанные бухточками берега озер были идеальными укрытиями для лодок, а селения на берегах — временным пристанищем для небедных и повидавших мир купцов-воинов. Принимали их бойкие и многознающие хозяева. В деревнях росли общие дети — смесь лучших качеств гостей и хозяев. Так продолжалось минимум 200 лет. Здесь не было войн и разорений. Умели кенозерцы договариваться, или откупались, но веками их не трогали ни поляки, ни шведы, ни солдатские команды, ищущие раскольников.

Чуть дальше отворотки к Вершинино – Почозерский погост
Чуть дальше отворотки к Вершинино – Почозерский погост
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Кенозерье – 251 озеро с десятками деревушек и 46 церквями и часовнями на их берегах и островах
Главная церковь погоста имеет длинное название — Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Кенозерье – 251 озеро с десятками деревушек и 46 церквями и часовнями на их берегах и островах
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Главная церковь погоста имеет длинное название — Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Самая известная – Никольская часовня в селе Вершинино — столице Кенозерья
Самая известная – Никольская часовня в селе Вершинино — столице Кенозерья
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Это самая богатая на утварь часовня Кенозерья
Это самая богатая на утварь часовня Кенозерья
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В итоге создался особый мир, где все было прекрасней, чем на Русском Севере. Мир, где смещались языческие мифы и суеверия и вера православная. На берегах встали десятки часовен, в каждой из которых кроме икон святых покровителей имелись небеса — представление крестьян о местопребывании сонма ангелов, святых, Божественной Троицы со Вседержителем. Входя в часовню кенозерец вольно или невольно поднимал голову и представал перед небожителями. Даже не вставая на колени перед иконами, человек оказывался под взором, в положении кающегося и молящего. В этом, как кажется, основной замысел небес.

Над головой в Никольской – небеса
Над головой в Никольской – небеса
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Всего в Кенозерье 35 часовен
Всего в Кенозерье 35 часовен
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Часто они укрываются в «святых рощах» — удивительная смесь языческих и христианских верований жителей Кенозерья
Часовня Иоанна Богослова в деревне Зехнова
Часто они укрываются в «святых рощах» — удивительная смесь языческих и христианских верований жителей Кенозерья
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Часовня Иоанна Богослова в деревне Зехнова
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Здесь хранятся части многих небес из церквей и часовен Кенозерья
Здесь хранятся части многих небес из церквей и часовен Кенозерья
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В ней самые большие небеса Кенозерья
В 2008 году их отреставрировали
В ней самые большие небеса Кенозерья
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В 2008 году их отреставрировали
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Амбар-музей Кенозерского национального парка в селе Вершинино
Амбар-музей Кенозерского национального парка в селе Вершинино
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Здесь же и кресты с этих церквей
В музее можно увидеть конструкцию небес
Здесь же и кресты с этих церквей
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В музее можно увидеть конструкцию небес
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Удивительно, но и советская власть, доставшая самые дальние уголки страны, не дотянулась до небес Кенозерья. Иконы прятали или уничтожали, часовни делали зернохранилищами и складами, а небеса как висели над людской суетой, так и остались висеть. Некоторые из них, от греха подальше, Кенозерский парк собрал в свой амбар-музей, где гости парка могут увидеть «небеса» в сборе, отдельные их части, конструкцию, поинтересоваться о «небесных» художниках, живущих давным-давно на берегах Кенозера.

Небо в часовне Великомученицы Параскевы в деревне Тырышкино
Небо в часовне Великомученицы Параскевы в деревне Тырышкино
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Небо в часовне Николая Чудотворца в селе Вершинино
Небо в часовне Николая Чудотворца в селе Вершинино
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Небо в часовне Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тамбич-Лахта
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Небо в часовне Введения Богородицы во храм в деревне Рыжково
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Небо в часовне Иоанна Богослова в деревне Зехнова
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Часовня Николая Чудотворца с деревне Усть-Поча
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Иконостас и небеса в Никольской часовне Усть-Почи
Небеса в Никольской часовне Усть-Почи
Иконостас и небеса в Никольской часовне Усть-Почи
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Небеса в Никольской часовне Усть-Почи
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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