Кенозерье, 20 марта 2021, 11:00 — REGNUM Кенозерье — особый мир, где сложились в одно разнообразный человеческий опыт копившийся 1000 лет. Во-первых, здесь проходил самый древний волок из Ладоги в Онегу и Заволочье, по которому на Северную Двину шли ватаги ушкуйников. Изрезанные бухточками берега озер были идеальными укрытиями для лодок, а селения на берегах — временным пристанищем для небедных и повидавших мир купцов-воинов. Принимали их бойкие и многознающие хозяева. В деревнях росли общие дети — смесь лучших качеств гостей и хозяев. Так продолжалось минимум 200 лет. Здесь не было войн и разорений. Умели кенозерцы договариваться, или откупались, но веками их не трогали ни поляки, ни шведы, ни солдатские команды, ищущие раскольников.
В итоге создался особый мир, где все было прекрасней, чем на Русском Севере. Мир, где смещались языческие мифы и суеверия и вера православная. На берегах встали десятки часовен, в каждой из которых кроме икон святых покровителей имелись небеса — представление крестьян о местопребывании сонма ангелов, святых, Божественной Троицы со Вседержителем. Входя в часовню кенозерец вольно или невольно поднимал голову и представал перед небожителями. Даже не вставая на колени перед иконами, человек оказывался под взором, в положении кающегося и молящего. В этом, как кажется, основной замысел небес.
Удивительно, но и советская власть, доставшая самые дальние уголки страны, не дотянулась до небес Кенозерья. Иконы прятали или уничтожали, часовни делали зернохранилищами и складами, а небеса как висели над людской суетой, так и остались висеть. Некоторые из них, от греха подальше, Кенозерский парк собрал в свой амбар-музей, где гости парка могут увидеть «небеса» в сборе, отдельные их части, конструкцию, поинтересоваться о «небесных» художниках, живущих давным-давно на берегах Кенозера.
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