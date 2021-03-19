Миньяр, , 19:42 — REGNUM В Ашинском районе Челябинской области снежная глыба упала на 45-летнюю женщину. Это произошло в городе Миньяре у дома №6 по улице Центральной, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии, в реанимации. Глава Ашинского района собирается утром 20 марта в город и намерен разобраться в ситуации.

Глава области Алексей Текслер поручил руководству района оказать женщине и её семье всю необходимую поддержку. Также он поставил муниципалитетам задачу срочно проработать вопрос очистки крыш от льда и снега с подведомственными учреждениями и управляющими компаниями.