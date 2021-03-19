Кёльн, Германия, , 19:41 — REGNUM Организаторы выставки достижений в индустрии видеоигр Gamescom 2021 планируют провести её одновременно в онлайн и офлайн-формате. Об этом 19 марта сообщает портал Engadget.

Администрация выставки объявила, что в рамках офлайн-части выставки будет создана площадка, на которой посетители смогут познакомиться с новыми играми. Она отметила, что на ней будет «уменьшенное» число гостей, кроме того, там будет реализована система управления очередью.

На это площадке также будет присутствовать арена для соревнований, пространство для бизнес-встреч и панели для разработчиков.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса выставка Gamescom 2020 прошла в августе 2020 года исключительно в онлайн-формате. До этого она традиционно проходила в выставочном центре Köln Messe, расположенном в Кёльне (Германия).

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