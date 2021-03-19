Курган, , 19:41 — REGNUM Жители Курганской области в рамках социального контракта могут получить до 100 тысяч рублей на развитие личных подсобных хозяйств. Данная мера поддержки семей действует с середины марта 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.

Социальный контракт заключается с малоимущей семьей, у которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области. Чтобы получить 100 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства, необходимо иметь земельный участок — приусадебный или полевой.

Полученные деньги разрешено потратить на приобретение крупного рогатого скота, свиноматок, кур, цыплят, семян и так далее. Социальный контракт заключается на год. Отчёты о выполнении условий контракта предоставляются ежемесячно.