Москва, 19 марта, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в январе 2021 года снизилась на 28,9% по сравнению с предыдущим декабрём, а в годовом выражении — выросла на 0,1%. Такие данные приводятся в опубликованном 19 марта докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Дарья Драй ИА REGNUM

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе, по оценке ведомства, составила 49 516 рублей.

В номинальном выражении среднемесячная начисленная зарплата сократилась на 28,4% по сравнению с декабрём и выросла на 5,3% в годовом выражении.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что реальна заработная плата в России в 2020 году выросла на 2,5%.

Читайте подробнее:Росстат оценил рост реальных зарплат в 2020 году