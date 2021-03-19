Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Американский религиозный деятель Франклин Грэм резко осудил выступление президента США Джо Байдена, в котором он назвал президента России Владимира Путина «убийцей».

"Президент Байден заявил, что президент России Путин является «убийцей». Слова президента Байдена оскорбили российский народ и нанесли большой ущерб нашим отношениям с этой страной. МИД России вызвал своего посла из Соединенных штатов Америки для консультаций», — написал Франклин Грэм на своей странице в социальной сети.

«Президент Байден должен осознавать, что в глазах Божьих аборт тоже является убийством. Причём убийством невиновного. Президент Байден поддерживает аборты, его администрация их поддерживает, а Правительство и налогоплательщики их финансируют. За прошедший год более 185 000 детей в США было убито путём аборта. Я молюсь о том, чтобы глаза и сердце президента Байдена открылись, и он увидел эту трагедию, и сменил курс нашей страны в отношении абортов. Иначе ему придётся отвечать перед лицом Всевышнего», — подчеркнул Франклин Грэм.