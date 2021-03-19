Киев, , 19:33 — REGNUM Одной из главных тем политической повестки на Украине остаётся публикация очередной порции записей разговоров якобы оппозиционного политика Виктора Медведчука и помощника президента РФ Владислава Суркова, а также последовавшее за ним признание экс-главы СБУ Василия Грицака, что он вел переговоры с одним из руководителей ДНР в 2014 году, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 марта.

Так, политолог Дмитрий Джангиров отмечает, что новые записи вызывают ещё больше вопросов, чем предыдущие, и в целом соглашается, что в первую очередь это удар по экс-президенту Петру Порошенко. Эксперт пояснил, что опубликованная запись — это монтаж, поэтому можно слышать только обрывки разговоров, и собеседники перескакивают с темы на тему.

«Главный вопрос — почему собеседники так перескакивают с темы на тему? Ответ прост — это монтаж, в том смысле, что взяты фрагменты из разговора (разговоров), которые выложенные последовательно, должны по чьему-то замыслу свидетельствовать о «сами-знаете-чём»», — констатировал публицист.

Вместе с тем, подчеркнул Джангиров, эта смонтированная запись лишний раз подтвердила роль Виктора Медведчука как главного переговорщика между Москвой и Киевом, который действовал на основе мандата, выданного Службой безопасности Украины, и именно он обеспечил обмен около тысячи пленных и удерживаемых лиц с обеих сторон. Переговоры шли в рамках, заданных президентом Порошенко и на основе мандата, выданного СБУ. Он уверен, что «вброс» телефонного разговора, где якобы звучат голоса Медведчука и Суркова, нацелен против экс-президента Петра Порошенко.

«Вначале — по Порошенко, теперь — по Василию Грицаку, то есть, снова-таки по Порошенко, ибо Грицак руководил СБУ именно при нём… Неудивительно, что экс-глава СБУ сразу признал, что летом 2014 года в должности замглавы СБУ действительно вел переговоры с министром обороны ДНР об обмене пленными, но поклялся, что никакую наличку не передавал», — отметил публицист.

Джангиров напомнил, что нет ничего нового или сенсационного в том, что тогдашние президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк в 2014 году покупали уголь в Донбассе и импортировали электричество из РФ с последующей подачей энергии в Крым, о чем писали все украинские СМИ.

«Что касается обмена пленными и удерживаемыми лицами, то это вообще дело благое, поэтому пока что такая информация работает на имидж всех, кто участвовал в этом процесс ‑ и добивался результата, в отличие от «зеленых»», — добавил он.

В завершение политолог отметил, что исходя из весьма специфической репутации журналиста Юрия Бутусова, изначально «слившего» в СМИ эти записи, есть все основания полагать, что есть большие вопросы к достоверности этих «разговоров».

»Проще говоря, это цифровые записи, а никакие не «пленки». А цифровую запись можно смонтировать на обычном компьютере, смоделировав нужные голоса и записав целые «разговоры», которых на самом деле никогда не было в реальной жизни», — заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.