Киев, 19 марта, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского призвали руководство нацбанка страны отбросить персональные амбиции и поработать ради одной цели — «макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина».

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Об этом говорится в сообщении ОП, обнародованном вечером 19 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее украинские СМИ, в частности издание Kyiv Post, сообщили, что против первого заместителя главы нацбанка Екатерины Рожковой и ещё нескольких высокопоставленных сотрудников регулятора, которые работали над национализацией «Приватбанка», ведётся расследование и им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении.

Вероятно, комментарий офиса Зеленского касается именно этой темы — в заявлении подчеркивается, что президента беспокоит ситуация относительно «внутренних распрей» в нацбанке.

«Хотя президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей», — говорится в комментарии.

Офис президента Владимира Зеленского подчеркивает, что при поддержке западных партнеров Украины будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с «Приватбанком».

Пресс-служба нацбанка по состоянию на вечер 19 марта ситуацию не комментировала.