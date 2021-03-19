Ростов-на-Дону, , 19:16 — REGNUM Южная транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На борту воздушного судна, следующего из Антальи в Москву, находились 194 пассажира. Никто при посадке в аэропорту «Платов» не пострадал. Надзорное ведомство проверит соблюдение прав пассажиров.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с авиапроисшествием проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов проводит Свердловская транспортная прокуратура.

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