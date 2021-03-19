Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Новая космическая ролевая игра Starfield компании Bethesda может выйти уже в 2021 году. Об этом 19 марта сообщает портал GamesRadar.

Издание обратило внимание на прошедшую YouTube-трансляцию на канале Dealer — Gaming, в которой выступил автор портала Venture Beat и известный инсайдер Джефф Грабб. Журналист сказал, что по имеющейся у него информации Bethesda собирается представить Starfield на предстоящей выставке E3 и выпустить игру в конце 2021 года.

Грабб добавил, что руководство компании планирует использовать тот же маркетинговый цикл, что и в случае Fallout 4.

Напомним, Bethesda официально представила Fallout 4 на выставке E3, которая прошла в июне 2015 года. Релиз игры состоялся спустя примерно четыре месяца — 10 ноября 2015-го.

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