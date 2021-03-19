Архангельск, , 19:10 — REGNUM Секретарь архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

"Надеюсь на ваше участие в голосовании и поддержку моей кандидатуры. Напомню, предварительное внутрипартийное голосование — это своеобразный народный фильтр. По сути, это вопрос к жителям Архангельской области — кто на ваш взгляд достоин выдвигаться кандидатом от партии на выборы в Государственную Думу», — отметил Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва состоятся 19 сентября. Половину мест в нижней палате парламента займут депутаты по партийным спискам, другая половина выбирается по одномандатным округам.