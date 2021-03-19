Курган, , 19:10 — REGNUM В Курганской области УФНС оптимизируют территориальные обособленные рабочие места (ТОРМ) в 18 районах. Их перенесут в межрайонные инспекции областного управления Федеральной налоговой службы, сообщают в ведомстве.

Заместитель руководителя управления ФНС по Курганской области Александр Терентьев сообщил, что инспекторы будут не реже одного раза в месяц на постоянной основе приезжать в районные центры. В администрациях муниципальных образований будут работать налоговые инспекторы и выездные консультационные пункты межрайонных инспекций.

В ведомстве причиной оптимизации назвали факт, что 83% налоговой отчётности жители Курганской области отправляют в электронном виде и активно пользуются личными кабинетами налогоплательщика.