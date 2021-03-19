Москва, , 21:04 — REGNUM В России нельзя допускать дальнейшего ослабления курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, ослабление рубля в конце 2020 года достигло критических пределов. Поэтому с точки зрения поддержания курса рубля действия Центрального банка, повысившего ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, выглядят обоснованными.

«Повышение ставки — классический механизм для подержания курса национальной валюты. Но и он действует в определенных границах. И, мне кажется, определённый положительный эффект был оказан на рынок, и коррекция на рынке нефти по рублю практически не ударила, по крайней мере пока», — заявил экономист.

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