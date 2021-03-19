Пекин, , 20:07 — REGNUM Власти Китая собираются ввести ограничения на использование американских автомобилей Tesla для военнослужащих и персонала государственных предприятий, которые имеют отношение к оборонным отраслям и ключевым ведомствам. Ограничения вызваны опасениями, что автомобили Tesla могут стать источником утечек, несущих угрозу национальной безопасности. Об этом 19 марта сообщает The Wall Street Journal.

К таким выводам правительство пришло после проверки безопасности автомобилей Tesla. Было установлено, что их датчики имеют функцию записи визуальных изображений окружающей местности.

Правительство КНР обеспокоено, что некоторые данные могут быть переданы в США.

Отметим, что Tesla отказалась комментировать действия китайского правительства, сославшись на старое сообщение: «Политика конфиденциальности Tesla соответствует законам и постановлениям Китая. Компания уделяет большое значение конфиденциальности пользователей».

Как сообщало ИА REGNUM, американский автопроизводитель Tesla в ноябре 2020 года установил новый рекорд продаж на китайском рынке, реализовав 21 604 электрокара.