Москва, , 19:19 — REGNUM По требованию Роскомнадзора паблик «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» был заблокирован в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 19 марта сообщает издание TJ.

По данным издания, решение о блокировке было принято Металлургическим районным судом Челябинска. Представители социальной сети «ВКонтакте» заявили, что они были вынуждены заблокировать сообщество, так как с 1 марта 2021 года вступил в силу закон, согласно которому соцсети грозит штраф за отказ удалить запрещённую информацию.

Ранее компанию «ВКонтакте» уже оштрафовали на полтора миллиона рублей. Произошло это из-за того, что в соцсети не были удалены видео с призывами к участию в митингах.

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