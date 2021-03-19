Оттава, , 19:21 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер выпустил новый клип на песню Peaches. Видеоролик был опубликован 18 марта на официальном YouTube-канале исполнителя.

Своим клипом Peaches Джастин Бибер представил новый альбом Justice. За сутки видео посмотрели более трёх миллионов человек.

Ранее Джастин Бибер выпустил модель кроксов с обновленным дизайном совместно с компанией Crocs. В России обувь поступила в продажу 17 марта 2021 года.

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