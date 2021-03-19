Москва, , 20:58 — REGNUM Центральный банк РФ принял оправданное решение, повысив ключевую ставку с с 4,25% до 4,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Снизить ещё раз ключевую ставку было бы не слишком эффективно. Я считаю, что Центральный банк еще пойдет на снижение ключевой ставки. Но позже. Видимо, это должно будет произойти в условиях более сильного рубля и в условиях, когда этот более сильный рубль сделает более уверенным покупателя», — сказал Колташов.

По мнению экономиста, в среднесрочной перспективе более высокие мировые цены на нефть и зерно будут стимулировать позитивные процессы на внутреннем рынке в России.