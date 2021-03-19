Москва, , 18:57 — REGNUM Правительство Македонии приняло решение о продлении на год действия упрощённого порядка въезда в страну для российских граждан. Об этом сообщает 19 марта пресс-служба МИД России.

«Правительством Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговоренных действующим соглашением», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в указанный период российским гражданам для въезда в Македонию на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода не потребуется предъявлять на границе визы, туристические ваучеры, приглашения либо гарантийные письма. Для въезда будет достаточно действующего загранпаспорта и страхового полиса.

Вместе с тем, напомнили в МИД, данное решение не отменяет необходимости получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность на территории Македонии.

Отмечается также, что в правила въезда в страну могут вносится изменения с учетом продолжающейся пандемии коронавируса.