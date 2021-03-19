Москва, , 20:54 — REGNUM Одним из факторов, на основании которого Центральный банк (ЦБ) России принял решение повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, была ситуация на рынке недвижимости в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Важный внутренний фактор, который во многом повлиял на решение Центрального банка — истощение внутренней активности на рынке недвижимости. Потому как снижение ключевой ставки наряду со стрессом и страхом куда вкладывать сбережения стимулировало продажи на рынке недвижимости и привело к росту цен наряду с льготной ипотекой», — сказал Колташов.

Однако со временем выяснилось, что исключительно кредитный механизм для развития рынка недостаточен. Нужно наряду с этим повышать и платёжеспособный спрос или создавать новые группы покупателей, считает эксперт.

«Например, повышая зарплату региональным бюджетникам и формируя из них новый класс покупателей недвижимости. Вот здесь что повлияло на внутренний фактор», — заявил Колташов.