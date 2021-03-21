21 марта 2021 | Время чтения меньше минуты

Дарья Антонова, Дарья Драй, Алексей Колчин, , 08:40 — REGNUM В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.

Карантин в Москве, лето 2020 года, Красная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

ВДНХ в период самоизоляции, лето 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Храм Василия Блаженного в Москве во время карантина, лето 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва на карантине, апрель 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва на карантине, апрель 2020 года, Никольская улица Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лето 2020 года в Москве, карантин в столице Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парк Царицыно во время карантина, лето 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Екатеринбург на карантине, площадь 1905 года, апрель 2020 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Екатеринбург на карантине, площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Петербург на карантине, антибактериальная обработка салона автобуса, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Начало карантина в Петербурге, пустая Дворцовая площадь, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Начало карантина в Петербурге, пустой Невский проспект утром, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, пустая улица Ломоносова, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, чайки на безлюдной набережной р. Мойки, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, пустой Царскосельский парк, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, пустой Античный зал Государственного Эрмитажа, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург, врач Мариинской больницы после выхода из зоны с коронавирусными больными, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Города без людей. Карантин в России — как это было. Глава первая