Дарья Антонова, Дарья Драй, Алексей Колчин,
21 марта 2021, 08:40 — REGNUM В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.
Карантин в Москве, лето 2020 года, Красная площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ВДНХ в период самоизоляции, лето 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Храм Василия Блаженного в Москве во время карантина, лето 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва на карантине, апрель 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва на карантине, апрель 2020 года, Никольская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето 2020 года в Москве, карантин в столице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк Царицыно во время карантина, лето 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, площадь 1905 года, апрель 2020 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Петербург на карантине, антибактериальная обработка салона автобуса, 2020 год
Дарья Драй © ИА REGNUM
Начало карантина в Петербурге, пустая Дворцовая площадь, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Начало карантина в Петербурге, пустой Невский проспект утром, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, пустая улица Ломоносова, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, чайки на безлюдной набережной р. Мойки, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, пустой Царскосельский парк, 2020 год
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, пустой Античный зал Государственного Эрмитажа, 2020 год
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург, врач Мариинской больницы после выхода из зоны с коронавирусными больными, 2020 год
Дарья Драй © ИА REGNUM
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