Москва, , 20:50 — REGNUM Центробанк повысил ключевую ставку, поскольку опасается возникновения новых проблем в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Повышение ключевой ставки говорит о том, насколько насторожено воспринимают ситуацию в регуляторе, насколько велики опасения о том, что положение в мировой экономике может и ухудшиться», — сказал Колташов.

По его мнению, подобная позиция соотносится с общей ситуацией в мире, где признаки оживления перемешаны с признаками депрессии.

«Все это нужно рассматривать именно как информацию, обретающую смысл только если мы понимаем, что все еще ситуация миксовая, что еще нет подъёма. Пока происходит только хрупкое оживление», — заявил Колташов.