Москва, , 18:54 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) предложил вместо национального гимна на летней Олимпиаде в Токио музыку из Первого концерта композитора Петра Чайковского. Об этом 19 марта сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — достояние всего мирового сообщества. Если мелодия получит поддержку, мы будем рады», — передает слова Матыцина РИА Новости.

По решению CAS отечественные спортсмены могут в ближайшие два года выступать на Олимпиадах и ЧМ лишь в нейтральном статусе — без флага и гимна РФ.