Кострома, 19 марта, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия», которые предшествуют выборам 2021 года в Госдуму. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Оргкомитет отделения принял к рассмотрению документы кандидата. Интересно, что действующий депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников на праймериз пока не заявился.

Прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании от «партии власти» стартовал 17 марта. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности через портал «Госуслуги». По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России».

Напомним, ранее о желании участвовать в выборах в Госдуму от Костромской области заявил известный оппозиционер и историк Валерий Соловей. Он посещал регион в начале марта 2021 года. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.