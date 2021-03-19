Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Президент США Джо Байден сможет провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным «когда-нибудь» и «на каком-то этапе».

Об этом президент США заявил журналистам 19 марта в Белом доме.

Напомним, 18 марта президент России предложил Байдену прямой разговор в открытом для СМИ режиме, отреагировав таким образом на хамское заявление Байдена о том, что он считает Путина «убийцей».

В ответ Владимир Путин пожелал Байдену здоровья, предложив прямой открытый разговор. В Белом доме тогда заявили, что президент США очень занят.

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