Салехард, , 18:50 — REGNUM На Ямале планируют выездной детский отдых — 6300 юных ямальцев проведут лето 2021 года в оздоровительных лагерях Крыма, Краснодарского края и Тюменской области. Приём заявок стартовал 19 марта, сообщает департамент молодежной политики и туризма ЯНАО.

В Краснодарском крае ямальские школьники отдохнут на каникулах в лагере «Криница» и всероссийском центре «Орлёнок», в Тюменской области их ждёт оздоровительный центр «Ребячья республика», на побережье Крыма — молодёжные центры I&Camp, «Мандарин» и Smart Camp.

Все базы — проверенные и зарекомендовавшие себя, современные, отвечающие существующим стандартам безопасности, сообщают в департаменте. Озеленённая территория, корпуса с дизайнерским ремонтом, сбалансированное питание и ежедневное оздоровление и отдых ждут ямальских детей.