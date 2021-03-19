Гданьск, Польша, , 18:49 — REGNUM В Польше арестовали подозреваемого в убийстве, совершенном еще 16 лет назад. Тело 47-летней жертвы было найдено в июле 2004 года в лесу возле деревни Стенжицы в Поморском воеводстве. Однако до настоящего момента полицейские не могли установить личность подозреваемого. Об этом, как передает Dziennik, сообщила пресс-секретарь районной прокуратуры в Гданьске Гражина Вавринюк.

«Благодаря совместным действиям районной прокуратуры в Гданьске и офицеров Гданьского областного управления полиции, наконец, удалось выявить личность подозреваемого в убийстве. Еще в 2004 году криминалисты обнаружили множество следов вероятного убийцы, но только к настоящему моменту был обнаружен человек, которому они могут принадлежать», — отметила она.

После обнаружения мертвой женщины 10 июля 2004 года эксперты установили, что её смерть носила насильственный характер. Тело было всего в десяти метрах от дороги в лесу.

Подозреваемым оказался 32-летний местный житель. На момент происшествия ему было всего 15 лет. Он отрицает свою вину, однако в случае обвинительного приговора ему грозит от 15 до 25 лет тюремного заключения.