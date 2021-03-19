Москва, , 18:54 — REGNUM Решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,5% во многом вызвано динамикой мировых цен на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«Повышение ключевой ставки Центрального банка можно считать ситуативным решением. Оно было принято в обстановке ценовой коррекции на рынке нефти. Нефть существенно подешевела, откатившись от уровня, близкого к 70 долларам за баррель, и в этой ситуации Центральный банк принял решение повысить немного ключевую ставку», — сказал Колташов.

Таким образом Центробанк обеспечил дополнительную поддержку российской валюте. При этом на подобную меру Банк России мог бы и не идти, поддержать курс рубля можно было бы другим способом — ограничив закупки валюты Министерством финансов РФ.

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