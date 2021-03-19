Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с руководством Федерации бокса России развитие этого спорта в регионе и ход подготовки к командному Кубку России по боксу среди мужчин, который состоится в июне 2021 года в Екатеринбурге.

«Екатеринбург прекрасно зарекомендовал себя как место проведения крупнейших спортивных мероприятий. Безусловно, Кубок России по боксу среди мужчин займет достойное место в этом событийном ряду. При подготовке к Кубку мы в полной мере задействуем опыт, полученный при проведении Чемпионата мира по боксу 2019 года. Считаю, что Екатеринбург имеет все основания для того, чтобы стать центром подготовки спортсменов международного класса в боевых искусствах. Поэтому мы уделяем большое внимание созданию необходимой спортивной инфраструктуры, организации профильных мероприятий», — сказал Евгений Куйвашев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев поблагодарил Евгения Куйвашева за всестороннюю поддержку бокса в Свердловской области.

«Екатеринбург — это локомотив развития бокса в России, в регионе не раз проводились боксерские форумы и международные турниры, уровень организации которых был на самом высоком уровне. Сейчас наша цель — преумножить достигнутое, развивать бокс на территории области и растить новых чемпионов, которые прославят Свердловскую область на международных соревнованиях», — отметил Кирилл Щекутьев.

Федерация выступила с инициативой проведения первенства России по боксу среди юношей 13−14 лет в городе Качканаре в апреле 2022 года и первенства среди студентов в 2023 году — оно станет подготовительным этапом к Всемирным студенческим играм.

Во встрече приняли участие представители региональной общественной организации «Свердловская областная Федерация бокса» Егор Мехонцев и Михаил Кайгородов, председатель областного общественного фонда «Уральский союз боевых искусств» Дмитрий Путилин и другие.

Бокс — базовый вид спорта в Свердловской области. Им занимаются свыше 9 тысяч уральцев, в том числе более 3,5 тысячи детей и подростков. В состав сборной команды области входят порядка 250 человек. В прошлом году, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, свердловчане завоевали около 40 медалей российского и международного уровней. Активно развивается и инфраструктура для занятий боксом. Так, в рамках соглашения, заключенного с Федерацией бокса России, в ближайшие годы в нескольких муниципалитетах Свердловской области будут открыты специальные центры бокса. Кроме того, совсем недавно при участии «ЕвразХолдинга» был введен в эксплуатацию Дворец единоборств в Качканаре.