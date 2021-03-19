Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Instagram 19 марта высказался об окончательном уходе из ММА непобежденного Хабиба Нурмагомедова (Россия).

Ирландец выложил совместную фотографию с бойцом.

https://www.instagram.com/p/CMmnqdwJpb0/

«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывайте, кто вошел в игру и создал вас. … Помните, ребята: если вы так сильно ненавидите сгонку веса, то все, что вам нужно сделать — это подняться в категорию выше», — написал Макгрегор.

В 2018 г. Конор уступил Нурмагомедову, попавшись на болевой прием.