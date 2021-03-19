Мурманск, , 18:44 — REGNUM Мурманская область получит 11,7 млн рублей на закупку лекарств для ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«Эти средства потратят на закупку препаратов для пациентов с ковидом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей», — уточнили в штабе.

Напомним, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся 490 человек, у 75 из них инфекция была выявлена накануне, 18 марта.