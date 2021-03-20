20 марта 2021 | Время чтения меньше минуты

Дарья Драй, Дарья Антонова, Алексей Колчин, , 11:50 — REGNUM В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.

Москва на карантине, апрель 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва на самоизоляции, апрель 2020 года. Вид на Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

Красная площадь в Москве во время карантина, апрель 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва на карантине, апрель 2020 года, метро «Комсомольская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лето 2020 года в Москве, город на карантине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парк «Царицыно» во время карантина, лето 2020 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

Начало карантина в Перебурге, пустой Невский проспект, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Начало карантина в Петербурге, Арка Главного штаба, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на самоизоляции, Невский проспект в час пик, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Первые дни карантина в Петербурге, Конюшенная площадь, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на самоизоляции, Казанский собор, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, надпись #толькобезрук на Банковском мосту, апрель 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербург на карантине, Зал Итальянского искусства в Государственном Эрмитаже без гостей, 2020 год Дарья Драй © ИА REGNUM

Екатеринбург на карантине, апрель 2020 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Екатеринбург на самоизоляции, пр. Ленина, апрель 2020 года Алексей Колчин © ИА REGNUM

Екатеринбург во время карантина, Площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года Алексей Колчин © ИА REGNUM