Дарья Драй, Дарья Антонова, Алексей Колчин,
20 марта 2021, 11:50 — REGNUM В марте прошлого года в России был объявлен карантин. Всего за одни сутки оживлённые улицы мегаполисов опустели, общественные заведения прекратили свою работу, горожане закрылись в своих домах. Фотокорреспонденты ИА REGNUM вышли на безлюдные улицы, чтобы запечатлеть исторический прецедент. Сегодня мы вспоминаем, как всё начиналось.
Москва на карантине, апрель 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва на самоизоляции, апрель 2020 года. Вид на Москва-Сити
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная площадь в Москве во время карантина, апрель 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва на карантине, апрель 2020 года, метро «Комсомольская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето 2020 года в Москве, город на карантине
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва во время самоизоляции, апрель 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк «Царицыно» во время карантина, лето 2020 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Начало карантина в Перебурге, пустой Невский проспект, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Начало карантина в Петербурге, Арка Главного штаба, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, военнослужащие ЗВО в костюмах спецзащиты, 2020 год
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на самоизоляции, Невский проспект в час пик, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Первые дни карантина в Петербурге, Конюшенная площадь, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на самоизоляции, Казанский собор, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, военнослужащий ЗВО проводит дезинфекцию вагоностроительного завода, 2020 год
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, надпись #толькобезрук на Банковском мосту, апрель 2020 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петербург на карантине, Зал Итальянского искусства в Государственном Эрмитаже без гостей, 2020 год
Дарья Драй © ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, апрель 2020 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбург на самоизоляции, пр. Ленина, апрель 2020 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбург во время карантина, Площадь у ТЮЗа, апрель 2020 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбург на карантине, сквер на пр. Ленина, апрель 2020 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM