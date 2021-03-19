Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Представители США и КНР обменялись резкими замечаниями во время дискуссии в американском штате Аляска. Об этом 19 марта сообщает BBC.

Администрация Пекина осудила США за то, что они провоцируют другие страны к «нападкам на Китай». В свою очередь, США сослались на то, что «Китай играет на публику» прибывая на переговорах.

Отмерим, что на встречу, первый раунд который начался на повышенных тонах, прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан. С китайской стороны явились министр иностранных дел Ван И и один из наиболее высокопоставленных чиновников МИДа Ян Цзечи.