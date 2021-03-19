Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM Целевой финансовый резерв на ликвидацию последствий ЧС природного и техногенного характера в 2021 году составит около 2,2 миллионов рублей. На эти деньги в случае затопления населенных пунктов будут эвакуировать жителей и разворачивать пункты временного размещения. Об этом пишут нижегородские СМИ 19 марта со ссылкой на департамент региональной безопасности области.

По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» запасы воды в бассейнах Горьковского водохранилища, рек Оки и Ветлуги уже превышают норму.

В случае затопления жилых домов и придомовых участков в 19 районах Нижегородской области возможна эвакуация жителей. Уже организовано 166 пунктов временного размещения пострадавшего населения, в которых смогут разместиться более 47,5 тысяч человек.

«Финансовый резерв на ликвидацию последствий ЧС в регионе составит 2,264 млн рублей. Однако если этих денег будет недостаточно, то средства могут быть привлечены из резервного фонда областного правительства по его решению», — пишет «NewsNN.ru».

ИА REGNUM напоминает, что что из-за паводков, вызванных таянием большого количества снега, под угрозой частичного затопления оказались жилые дома и придомовые участки в 19 районах Нижегородской области. Такие последствия обильных зимних снегопадов прогнозируют аналитики департамента региональной безопасности.

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