Рим, , 18:38 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Александр Кокорин восстанавливается после травмы и на данный момент находится на медобследовании в клинике Рима. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Уже известно, что футболисту будет сложно восстановиться к ближайшей игре с «Миланом» в рамках 28 тура Серии А.

29-летний российский спортсмен перешёл в итальянский клуб в зимнее трансферное окно из «Спартака» (Москва). Он успел провести за «Фиорентину» 3 матча.