Варшава, , 18:36 — REGNUM Национальная прокуратура Польши 18 марта представила суду обвинительные документы в отношении 13 футбольных фанатов. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Александра Скшиняж журналистам.

По ее словам, подозреваемые, поддерживающие футбольный клуб «Висла» из Кракова, могут быть причастны к хранению и распространению наркотических и психотропных веществ в больших количествах. Кроме того, их подозревают в организации массовых драк и избиений — в основном футбольных фанатов других польских команд.

«По данным следствия и прокуратуры, это не просто футбольные хулиганы, а преступная группировка. Они занимались сбытом наркотиков, подделывали документы, совершали преступления против здоровья и собственности других граждан», — сообщили в пресс-службе Национальной прокуратуры.

Отмечается, что данные действия подозреваемые могли совершать на протяжении последних нескольких лет. В случае обвинительного приговора суда им грозит до 12 лет лишения свободы.