Ростов-на-Дону, , 18:35 — REGNUM Пассажирский самолёт, следовавший из турецкой Антальи в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщили 19 марта в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Airbus A321, выполнявший рейс №3002 по маршруту Анталья — Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине», — отметили в компании.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились 184 человека. Посадка прошла благополучно. Отмечается, что на месте в настоящее время работают технические специалисты.