Париж, , 18:33 — REGNUM Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» (Франция) Александр Головин не поможет национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словении — 27 марта в Сочи. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба монегасков.

В «Монако» отметили, что решение принято в связи с договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это с коронавирусными ограничениями.

Таким образом, Головин сможет сыграть за сборную России только в гостевых матчах с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта).