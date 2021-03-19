Хартум, , 18:31 — REGNUM Корабли Балтийского флота посетили Порт-Судан, в котором планируется создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, сообщил 19 марта журналистам официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

В суданский порт зашли корвет «Стойкий» и танкер «Кола», совершающие дальний поход.

«Корвет Балтийского флота «Стойкий» и танкер «Кола», выполняющие задачи дальнего похода, завершили деловой заход в Порт-Судан Республики Судан. В ходе захода состоялись протокольные встречи командования похода с представителями командования ВМС Судана и городских и портовых властей», — рассказал Роман Мартов.

На данный момент российские корабли вышли в Красное море и продолжают выполнение задач дальнего похода.

Во время делового захода российских кораблей в порт руководство военного ведомства Судана посетило корвет «Стойкий», а российские моряки совершили визиты на корабли суданских ВМС.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Российская Федерация и Республика Судан заключили соглашение, в рамках которого в Порт-Судане будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на Красном море.

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