Сальск, Ростовская область, , 18:29 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин при обрушении несущей стены нежилого здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 марта.

Как полагают следователи, стена ангара рухнула днём 19 марта при проведении внутреннего ремонта. В результате на месте происшествия погибли двое рабочих.

Начато расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и следователи-криминалисты осматривают место трагедии, допрашивают очевидцев.

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