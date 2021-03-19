19 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Арташес Гегамян, , 18:40 — REGNUM



Джо Байден Gage Skidmore

Открытое письмо в ИА REGNUM

Не хочу выглядеть нескромным, но промолчать не в силах. Демонизация России, её выдающегося лидера Владимира Владимировича Путина уже не первый год является сутью внешней политики США. А последний клеветнический и откровенно хамский выпад президента США Джозефа Байдена в адрес глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина — своеобразный клич к объединению русофобского хамья по всему миру.

Но написать Вам об этом после солидного, взвешенного и исчерпывающего ответа Владимира Владимировича, на первый взгляд, может показаться не вполне востребованным. Однако я о другом.

С удовлетворением прочитал на сайте ИА REGNUM отклик министра обороны Израиля на выпад Байдена и одновременно призадумался, как то: а почему лидеры стран — членов ОДКБ в рот воды набрали? С властей Армении в этом вопросе спрос невелик, ибо там окопалось соросовское отребье во главе с Николом Пашиняном, презрительно именуемым в народе Николом-предателем.

Убежден, что политическое заявление глав государств — членов ОДКБ, раскрывающее всю опасность заявления Байдена для судеб мира на планете Земля крайне актуально. Хочу верить, что долго ждать не придется. В завершение, чтобы не выглядеть этаким бездушным человеком, присоединяюсь к пожеланиям Владимира Владимировича Путина и также желаю, искренне, без иронии здоровья Джозефу Байдену.

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