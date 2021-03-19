Гавана, , 18:24 — REGNUM Надежным партнером в борьбе против коронавируса назвал Китай руководитель эпидемиологического департамента минздрава Кубы Франсиско Дуран. Об этом 19 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что высокопоставленный кубинский чиновник считает усилия КНР по противодействию эпидемии «образцом для Кубы и других стран», а китайский опыт — достойным распространения.

Китай неоднократно предоставлял Кубе медицинскую помощь, направляя в страну большие партии противоэпидемических препаратов и материалов. С помощью Китая на Острове свободы создан ряд микробиологических лабораторий; медицинские круги двух стран поддерживают тесный обмен и координацию.