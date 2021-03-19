Пхеньян, , 18:21 — REGNUM МИД КНДР объявил о разрыве дипломатических отношений с Малайзией; причиной стало разрешение властей страны на выдачу в США северокорейского гражданина. Об этом 19 марта сообщает Синьхуа, указывая, что человек, которого малайзийская сторона обвиняет в деятельности по «отмыванию денег», занимается бизнесом уже много лет и никогда не получал никаких нареканий.

Тем не менее, Малайзия, выдвинув голословные обвинения против гражданина КНДР, имя которого не называется, без суда объявила его «преступником», приняв решение о экстрадиции в США по запросу властей этой страны.

В заявлении указано, что тем самым грубо нарушаются основы взаимного уважения Пхеньяна и Куала-Лумпура, а также принципы суверенитета и национальных интересов. Поступив таким образом, обосновывает МИД КНДР разрыв отношений, Малайзия совершила против страны «сверхбольшое враждебное действие».