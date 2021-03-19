Пекин, , 18:19 — REGNUM Опубликован указ Госсовета КНР, пересматривающий ряд пунктов Положения о контроле за медицинским оборудованием; объявлены меры вступают в действие с июня текущего года. Об этом 19 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что документ подписан премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

В центре внимания новой редакции указанного Положения находятся дальнейшее продвижение инновационной повестки в борьбе с эпидемией коронавируса, а также более результативное удовлетворение запросов и нужд населения в части обеспечения квалифицированной медицинской помощью в условиях быстрого развития в стране отрасли здравоохранения.

Сообщается, что принципиальное решение по документу было принято на правительственном заседании 21 декабря 2020 года.