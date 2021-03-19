Анкоридж, США, , 18:17 — REGNUM В Анкоридже (США, штат Аляска) прошла ранее анонсированная встреча в формате китайско-американского стратегического диалога с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран — Ван И и Энтони Блинкена, а также советника президента США по вопроса национальной безопасности Джейка Саллливана и руководителя международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи. Об этом 19 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что китайская сторона призвала партнеров по переговорам отказаться от гегемонизма и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР.

По словам представителей КНР, за последние годы их страна столкнулась с беспрецедентным подавлением ее законным международных прав, и это наносит двусторонним отношениям непоправимый ущерб. Примером Ван И назвал введенные Вашингтоном накануне встречи на Аляске санкции по вопросам, связанным с ситуацией в Гонконге, что «не является примером гостеприимства». При этом политика США не сможет поколебать интересы КНР, продиктованные необходимостью защиты суверенитета и национального достоинства.

На встрече Китай также обвинил США в следовании пресловутым двойным стандартам с предвзятым отношениям к Китаю, которое строится принципиально иначе, чем связи с американскими союзниками. Между тем, обмен мнениями должен строиться на основе принципов равенства и взаимности, подчеркнул китайский министр.