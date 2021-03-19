Хельсинки, , 18:12 — REGNUM Финляндия решила приостановить использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщает 19 марта Национальный институт здравоохранения и социального развития THL.

По имеющимся данным, в Финляндии зафиксировано два случая тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca.

«Центр фармацевтической безопасности и разработок Fimea зарегистрировал в Финляндии два тромбоза церебральных вен через 4−10 дней после введения вакцины AstraZeneca. Из соображений предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до получения дополнительной информации и оценки возможной причинно-следственной связи», — указано в сообщении.

По утверждению института, применение вакцин AstraZeneca будет возможно не ранее 29 марта. Вакцинация другими препаратами будет продолжаться в прежнем режиме.

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