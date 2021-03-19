Варшава, , 18:12 — REGNUM В Национальной филармонии в Варшаве 25 марта состоится музыкальный концерт «Играем за Белоруссию», целью которого будет поддержка белорусской оппозиции. Об этом сообщает Polskie Radio.

Организатором мероприятия выступит Национальный культурный центр, сотрудники которого занимаются «поддержкой борьбы за демократию, свободы и права человека» в странах Восточной и Центральной Европы.

«В связи с ситуацией в Белоруссии наша деятельность сейчас особенно сосредоточена на мероприятиях, посвященных этой республике», — сообщил журналистам директор Национального культурного центра Рафал Висьневский.

В рамках мероприятия выступят польские и белорусские «артисты». Концерт будет транслироваться в прямом эфире по польскому телевидению, а также в интернете.

Напомним, оппозиция в Белоруссии 25 марта традиционно отмечает «День воли».