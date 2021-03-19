Нижний Новгород, , 18:11 — REGNUM Количество нижегородцев, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями стало больше. В 2021 году с проблемой столкнулись 39% населения, против 31% в 2016 году. Такие данные приводит HeadHunter Поволжье.

По результатам исследований выявлено, что 86% жителей Нижегородской области испытывают финансовые трудности во время поиска работы. Это на 9% больше, чем в 2016 году.

«Для 58% избежавших финансовых трудностей «подушкой безопасности» после увольнения оказались сбережения. Трети лишившихся работы помогли родственники. Но некоторым нижегородцам пришлось продать автомобиль. Почти четверть респондентов, у которых пока нет проблем с деньгами, рассчитывают продержаться на сбережениях в среднем до трех месяцев», — цитируют исследователей издание «В городе N».

Эксперты утверждают, что в Нижегородской области увеличился процент людей «серьезно сокративших свои расходы».

"В 2021 года «затянуть пояса» пришлось 65% респондентов, а в 2016 году такой ответ дали 60%. Больше всех экономят люди в возрасте 55 лет и старше» 61% нижегородцев не брали деньги в долг после увольнения, а те, кто занимал, обычно просили помощи у друзей или родственников. 57% жителей региона финансово поддерживали своих коллег», — пишет HeadHunter Поволжье.