Улан-Батор, , 18:09 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 19 марта принял чрезвычайного и полномчного посла РФ Искандера Азизова.

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В ходе встречи глава страны подчеркнул, что Монголия имеет потенциал для производства вакцины и попросил посла изучить возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Монголии, передав в Москву предложение о сотрудничестве по этой теме.

Искандер Азизов пообещал оперативно передать предложение главы Монголии своему руководству.

Отметим, в Монголии с 23 февраля идет вакцинация от COVID. Пока препарат получают только жители Улан-Батора и водители, перевозящие уголь в КНР.

Монголия использует вакцины АстраЗенека из Индии, Verocell из Китая. На утро 19 марта привиты 171 535 человек.