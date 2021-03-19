Москва, , 19:17 — REGNUM Сегодня, 19 марта, состоялся релиз совместного сингла рэперов Моргенштерна и Yung Trappa. В Сети обсуждают партию Yung Trappa в композиции Family.

Большинство комментаторов сходится во мнении, что Yung Trappa исполнил свою часть песни хуже, чем Моргенштерн. Некоторые пользователи предполагают, что звучание композиции могло быть лучше, если бы в её продакшене принял участие Slava Marlow.

«Не думал, что такое скажу, но Моргенштерн вытащил трек своим присутствием», — считает Ден4к.

«Треппа, ну что это? Алишер сделал всё классно, ты подпортил…» — прокомментировал Ag4sh1n N.

«Траппа заруинил трек», — поделился Hel1N.

«Мда, вот что выходит, когда Слава ничего не сделал…» — написал FySnow.

Ранее Моргенштерн и Yung Trappa записали песню «Розовое вино 2». Фанаты рэперов остались недовольны синглом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это пушка!» — поклонники оценили новый альбом рэпера Pharaoh